Russia, allarme HIV in 27 regioni: oltre 1,2 milioni di persone infette

I livelli di infezione registrati nelle strutture sanitarie sono i più alti degli ultimi 15 anni. A prevalere sono i focolai di epatite C e le infezioni miste da HIV ed epatiti. Nel 2025 sono stati individuati otto focolai in strutture sanitarie e di prevenzione, con 104 pazienti contagiati. Le indagini sono proseguite anche nel 2026: sono 11 i focolai sotto esame in dieci soggetti federali. A Mosca, in particolare, sono stati rilevati 22 casi di epatite C.