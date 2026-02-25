Hiv, "nuova terapia con una pillola al giorno efficace e sicura"

L'età media dei partecipanti era di 60 anni, più elevata rispetto a quella delle persone solitamente incluse negli studi sui farmaci per l'Hiv. La maggior parte dei partecipanti assumeva tra le due e le undici pillole al giorno per il trattamento dell'Hiv. Molti avevano anche altri problemi di salute, come malattie cardiovascolari o renali, e la maggior parte aveva una resistenza alla precedente terapia antiretrovirale. Nello studio, la maggior parte dei partecipanti ha riscontrato meno effetti collaterali come l'aumento dei livelli di colesterolo, suggerendo un ulteriore potenziale beneficio per i soggetti a rischio di malattie cardiache. Per i partecipanti la nuova opzione terapeutica è più facile e comoda da assumere, il che può contribuire a supportare un'aderenza costante alla terapia farmacologica giornaliera. Questo è particolarmente importante per gli anziani, le persone con una storia pregressa di resistenza ai farmaci antiretrovirali o coloro che assumono altre terapie oltre ai farmaci antiretrovirali, affermano gli autori.