Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
L'APPELLO

Roei Shalev sopravvissuto al 7 ottobre si suicida, il padre: "Salute mentale dei superstiti è emergenza nazionale"

Ronen Shalev chiede allo Stato di intervenire: "Quattromila famiglie distrutte, serve un sistema di supporto professionale"

12 Ott 2025 - 19:30
1 di 4
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Si è tolto la vita a due anni esatti dal massacro del Nova Festival, al quale era sopravvissuto fingendosi morto per sette ore. Roei Shalev aveva 30 anni. La sua fidanzata, Mapal Adam e un caro amico, Hilly Solomon, erano stati uccisi davanti ai suoi occhi durante l'attacco di Hamas e non aveva mai superato il trauma. Il padre Ronen Shalev ha lanciato un appello accorato allo Stato di Israele: "Dobbiamo trattare questo problema come un'emergenza nazionale. Non si tratta solo di mio figlio. Parliamo di 4mila famiglie spezzate, di giovani che ogni giorno si aggrappano alla vita con una fatica immensa. Alcuni con supporto, altri senza, ma tutti con lo stesso dolore”.

Il gesto del figlio

 Dopo aver lasciato un post disperato sui social, Roei Shalev è stato trovato senza vita all'interno di un'auto bruciata nei pressi di Netanya, in Israele. A dare l'allarme sono stati i suoi amici della comunità Nova Tribe, che riunisce i sopravvissuti all'attacco del 7 ottobre 2023. Ma era già troppo tardi. Nonostante fosse seguito dal team di specialisti sin dalle prime Il messaggio lasciato da Roei era straziante: "Sono vivo, ma dentro di me è tutto morto. Non riesco più a sopportare il dolore. Perdonatemi".

Il peso del senso di colpa Roei Shalevsi sentiva "un caso ambulante di disturbo post-traumatico", come aveva raccontato più volte ai suoi amici. Viveva un senso di colpa profondo per essere sopravvissuto, quando le persone che amava erano morte. Pur essendo seguito da uno staff di specialisti, non è riuscito a superare il trauma. Per il padre di Shalev non basta più l'intervento di iniziative private o singole equipe di specialisti: serve un sistema professionale dedicato che prenda in carico la crisi psicologica dei sopravvissuti. "Le chiamo famiglie Nova - ha spiegato - perché l'impatto di quel giorno ha colpito interi nuclei familiari: non solo chi era lì, ma anche i genitori, i fratelli, i partner. Tutti pagano il prezzo". 

Leggi anche

Israele: "Il rilascio degli ostaggi inizierà alle prime ore di lunedì" | Presi d'assalto dai palestinesi i primi camion di aiuti entrati a Gaza

Gaza, ecco chi sono i 48 ostaggi di Hamas e i prigionieri palestinesi da liberare

Un dolore silenzioso e sottovalutato

 Non è la prima morte legata indirettamente al massacro. La madre di Roei si era suicidata appena due settimane dopo l'attacco, devastata dal dolore per la perdita della compagna del figlio. Anche lei si è tolta la vita incendiando la propria auto. E Shirel Golan, una ragazza di 22 anni sopravvissuta al festival, si è suicidata lo scorso anno dopo una lunga battaglia con il disturbo post-traumatico.

Secondo Ronen Shalev, esiste un "secondo cerchio di vittime", fatto di persone che muoiono dopo, lentamente, per il peso psicologico che portano addosso. "Ci sono genitori che non reggono, ragazzi che si convincono che staranno bene, che possono farcela da soli. Ma non capiscono quanto abbiano bisogno di aiuto. E spesso, quando ce ne accorgiamo, è troppo tardi" ha spiegato.

Leggi anche

Gaza, le tappe del conflitto dal 7 ottobre 2023 all'accordo sul piano di pace Usa

Il piano Trump: 20 punti per la pace a Gaza

Il peso del senso di colpa

 Roei Shalev si sentiva "un caso ambulante di disturbo post-traumatico", come aveva raccontato più volte ai suoi amici. Viveva un senso di colpa profondo per essere sopravvissuto, quando le persone che amava erano morte. Pur essendo seguito da uno staff di specialisti, non è riuscito a superare il trauma. “Forse non voleva abbastanza essere aiutato - ha ammesso il padre - ma è proprio per questo che serve più consapevolezza: bisogna insegnare a voler ricevere aiuto.”

Il Nova Festival fu il teatro di uno dei più efferati massacri compiuti da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Circa 370 persone furono uccise, con atti di violenza estrema, e decine vennero rapite e portate a Gaza. Oggi, a due anni di distanza, 20 degli ostaggi risultano ancora vivi e dovrebbero essere rilasciati nelle prossime ore. Il trauma, però, va ben oltre i numeri.

La battaglia di Ronen Shalev ora va oltre la sua tragedia personale: "Lo Stato deve riconoscere anche chi si è tolto la vita per colpa del trauma. Mia moglie, per esempio, non è ancora stata riconosciuta come vittima. E come lei, tante altre persone. Serve un sistema integrato, pubblico, permanente. Bisogna educare le famiglie, fornire strumenti ai genitori, formare professionisti. Queste terapie salvano vite".

Ti potrebbe interessare

ostaggi hamas
israele guerra hamas

Sullo stesso tema