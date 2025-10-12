Roei Shalev sopravvissuto al 7 ottobre si suicida, il padre: "Salute mentale dei superstiti è emergenza nazionale"

Si è tolto la vita a due anni esatti dal massacro del Nova Festival, al quale era sopravvissuto fingendosi morto per sette ore. Roei Shalev aveva 30 anni. La sua fidanzata, Mapal Adam e un caro amico, Hilly Solomon, erano stati uccisi davanti ai suoi occhi durante l'attacco di Hamas e non aveva mai superato il trauma. Il padre Ronen Shalev ha lanciato un appello accorato allo Stato di Israele: "Dobbiamo trattare questo problema come un'emergenza nazionale. Non si tratta solo di mio figlio. Parliamo di 4mila famiglie spezzate, di giovani che ogni giorno si aggrappano alla vita con una fatica immensa. Alcuni con supporto, altri senza, ma tutti con lo stesso dolore”.