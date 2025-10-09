Gaza, ecco chi sono i 48 ostaggi di Hamas e i prigionieri palestinesi da liberare

Chi sono gli ostaggi nelle mani di Hamas - L'elenco degli ostaggi è stata ricostruita grazie a una serie di informazioni incrociate tra i dati raccolti dall'esercito, i racconti di chi è tornato dalla prigionia e i filmati diffusi da Hamas.



Ecco tutti i nomi:



Matan Angrest (22 anni, soldato),

Gali e Ziv Berman (gemelli di 28 anni rapiti dal kibbutz di Kfar Aza),

Elkana Bohbot (36 anni, rapito al Nova Festival),

Rom Braslavski (21anni, rapito al Nova Festival),

Nimrod Cohen (20 anni, soldato),

Ariel e David Cunio (28 e 35 anni, rapiti a Nir-Oz),

Evyatar David (24 anni, rapito al Nova Festival),

Guy Gilboa-Dalal (24 anni, rapito al Nova Festival),

Maxim Herkin (37 anni, rapito al Nova Festival),

Eitan Horn (38 anni, rapito al kibbutz di Nir-Oz),

Segev Kalfon (27 anni, rapito al Nova Festival),

Bar Abraham Kupershtein (23 anni, rapito al Nova Festival),

Omri Miran (48 anni, rapito al kibbutz Nahal Oz),

Eitan Abraham Mor (25 anni, rapito al Nova Festival),

Yosef-Chaim Ohana (25 anni, rapito al Nova Festival),

Alon Ohel (24 anni, rapito al Nova Festival),

Avinatan Or (32 anni, rapito al Nova Festival),

Matan Zangauker (rapito al kibbutz Noir Oz).