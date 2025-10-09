Gaza, accordo sulla prima fase del piano di pace: cessate il fuoco, scambio di prigionieri e graduale ritiro delle forze israeliane

Secondo Ynet, in questa prima fase Israele manterrà il controllo di circa il 53% del territorio di Gaza e le forze di difesa israeliane lasceranno Gaza City. Con il ritiro dell'esercito, inizierà il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas, senza alcuna cerimonia pubblica: gli ostaggi dovrebbero essere liberati tra domenica e lunedì. Il presidente Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che il rilascio comprende tutti i 48 ostaggi, i 20 ritenuti ancora in vita e gli altri 28 deceduti. Tuttavia, secondo Ynet, il gruppo palestinese ha fatto sapere ai mediatori di non sapere dove si trovino nove salme.