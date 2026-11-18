Alla base della scoperta ci sono nove denti recuperati in due siti della Cina meridionale e sottoposti a nuove analisi. Gli studiosi hanno stabilito che otto reperti appartengono a Homo erectus, mentre il nono potrebbe essere riconducibile a un Denisoviano. L'età dei fossili, compresa tra 324mila e 184mila anni, rende questi resti tra le testimonianze più recenti mai attribuite alla specie nel continente asiatico. Il dato modifica il quadro finora accettato dagli studiosi, secondo cui Homo erectus sarebbe scomparso dalla regione attorno a 400mila anni fa. La sua presenza appare invece molto più duratura e suggerisce che diverse popolazioni abbiano continuato a prosperare nell'Asia orientale quando si riteneva fossero già scomparse.