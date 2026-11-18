Riscritto l'ultimo capitolo dell'Homo erectus: è sopravvissuto più del previsto
I denti scoperti in due grotte della Cina meridionale mostrano che l'ominino è vissuto fino a 184mila anni fa, occupando habitat ritenuti finora esclusivi di Homo sapiens
© Afp
L'Homo erectus era ancora presente nel sud della Cina tra 324mila e 184mila anni fa e viveva in una foresta pluviale tropicale, un ambiente che gli studiosi consideravano troppo ostile per questa specie. È quanto emerge da due ricerche pubblicate sulla rivista Nature, basate sull'analisi di denti fossili rinvenuti in due grotte della regione del Guangxi - al confine con il Vietnam - da un team internazionale di scienziati. I risultati non solo posticipano di oltre 200mila anni la sopravvivenza di Homo erectus in Asia rispetto alle stime più diffuse, ma indicano anche una sorprendente capacità di adattamento a ecosistemi che finora erano stati associati soprattutto a Homo sapiens.
I fossili che spostano in avanti la cronologia
Alla base della scoperta ci sono nove denti recuperati in due siti della Cina meridionale e sottoposti a nuove analisi. Gli studiosi hanno stabilito che otto reperti appartengono a Homo erectus, mentre il nono potrebbe essere riconducibile a un Denisoviano. L'età dei fossili, compresa tra 324mila e 184mila anni, rende questi resti tra le testimonianze più recenti mai attribuite alla specie nel continente asiatico. Il dato modifica il quadro finora accettato dagli studiosi, secondo cui Homo erectus sarebbe scomparso dalla regione attorno a 400mila anni fa. La sua presenza appare invece molto più duratura e suggerisce che diverse popolazioni abbiano continuato a prosperare nell'Asia orientale quando si riteneva fossero già scomparse.
La vera sorpresa è l'ambiente in cui viveva
Se la datazione dei denti riscrive il calendario evolutivo della specie, è la ricostruzione dell'habitat a rappresentare l'aspetto più inatteso della scoperta. Le analisi geochimiche effettuate sui reperti indicano infatti che questi gruppi umani frequentavano una foresta pluviale tropicale caratterizzata da vegetazione fitta e condizioni ambientali impegnative. Finora Homo erectus era stato associato soprattutto a paesaggi aperti, come savane e praterie, ritenuti più favorevoli agli spostamenti e alla ricerca di cibo. La capacità di sopravvivere in un ecosistema molto più complesso suggerisce invece competenze ecologiche e comportamentali sottovalutate. Per gli autori dello studio, il ritrovamento obbliga a riconsiderare i limiti adattativi attribuiti a questa specie per gran parte dell'ultimo secolo.
Un ominino più mobile e versatile del previsto
Dai denti emergono inoltre indizi compatibili con spostamenti su territori molto vasti. Alcune firme chimiche identificate dai ricercatori rimandano infatti ad aree lontane dal luogo del ritrovamento, comprese regioni che oggi ricadono nel Vietnam settentrionale. Non si tratta della prova di lunghi viaggi individuali, ma di un'indicazione che queste popolazioni potevano sfruttare ambienti differenti e muoversi all'interno di aree geografiche estese. Nel loro insieme, i dati restituiscono l'immagine di un Homo erectus molto diverso da quello tradizionalmente descritto: non una specie legata a pochi habitat e destinata a un lento declino, ma un ominino resiliente, capace di adattarsi a condizioni ecologiche diverse e di occupare territori che fino a oggi si ritenevano fuori dalla sua portata.