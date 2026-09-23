La scoperta potrebbe inoltre contribuire a chiarire uno dei passaggi più enigmatici dell'antica località resa celebre dall'Iliade. Nelle fonti lasciate dagli Ittiti, una delle grandi potenze del Vicino Oriente antico, la città viene chiamata con il nome di Wilusa. Secoli dopo i Greci la conobbero, invece, come Ilion, nome che sarebbe poi diventato celebre grazie all'Iliade di Omero. Gli archeologi stanno cercando da anni di comprendere come avvenne la transizione tra queste due fasi storiche e se vi sia stata una reale continuità tra gli abitanti della tarda Età del Bronzo e quelli che occuparono il sito all'inizio dell'Età del Ferro. Proprio in questo contesto si inserisce il ritrovamento dell'agorà. La presenza di una comunità insediata a Troia già pochi decenni dopo il collasso potrebbe infatti rappresentare l'anello mancante tra la Wilusa citata nei documenti ittiti e la successiva Ilion del mondo greco, contribuendo a ricostruire un periodo della storia della città finora rimasto in gran parte oscuro.