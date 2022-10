Regina Elisabetta, in beneficenza i peluche lasciati per omaggiarla 

Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota, riferiscono i media britannici. Si tratta di mille orsetti Paddington e altri pupazzi. La regina è stata patrona dell'associazione fino al 2016, quando le è succeduta Camilla , allora duchessa di Cornovaglia e ora regina consorte. Per celebrare la donazione è stata diffusa un'immagine di Camilla e degli orsetti.

Nella foto, la regina consorte è seduta su un divano basso nella Morning Room di Clarence House, circondata dai peluche. L'immagine è stata scattata giovedì, nel 64° anniversario della pubblicazione del primo libro dell'orso Paddington. "Promettiamo di prenderci cura di questi orsi che saranno molto amati e porteranno gioia ai bambini che aiutiamo", ha detto

Lynn Perry

, responsabile dell'associazione Barnardo's.

Con il suo cappello rosso e il suo cappotto blu, l'orso Paddington è un personaggio di culto della letteratura britannica per bambini fin dagli anni Cinquanta. A giugno, in occasione del Giubileo di Platino, è stata trasmessa una clip con la regina Elisabetta protagonista insieme all'orso Paddington che ha divertito i sudditi e non solo.