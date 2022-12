Qatargate, media: Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella

Nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre, ha ammesso davanti agli inquirenti di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro.

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo ha inoltre confessato di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal compagno Francesco Giorgi con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. Lo scrive il quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a Knack e La Repubblica. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario dei "regali" del Qatar.