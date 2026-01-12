Logo Tgcom24
Proteste in Iran, Trump: "Teheran ha chiesto di negoziare, incontro in preparazione"

Il presidente americano ha dichiarato che l'esercito sta valutando "opzioni molto concrete"

12 Gen 2026 - 07:31
© Da video

© Da video

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i leader iraniani hanno chiesto di "negoziare" dopo le sue minacce di un'azione militare, mentre la Repubblica Islamica è alle prese con massicce proteste antigovernative. "La leadership iraniana ha chiamato" sabato, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, aggiungendo che "si sta organizzando un incontro: vogliono negoziare". Il presidente ha tuttavia avvertito che gli Usa potrebbero "dover agire prima di un incontro". 

