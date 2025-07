Milano diventa la capitale del calcio libico ma perché i playoff del campionato si giocano proprio in Italia?

Il 25 luglio 2025 Milano si è trovata ad ospitare i playoff del campionato libico. Tre partite nell’arco di una giornata all'Arena Civica, secondo una formula che verrà ripetuta ogni quattro giorni per cinque turni, fino a domenica 10 agosto. Un discreto sforzo organizzativo per il capoluogo lombardo, che ha riportato all'utilizzo a pieno regime l'impianto intitolato dal 2002 a Gianni Brera. Eppure non se ne sta parlando troppo, tanto da far chiedere ai più perché si sia scelto di portare in Italia un evento in grado di generare così poco interesse. Oltretutto si tratta di partite da giocare praticamente a porte chiuse, se si eccettua una delegazione di venti tifosi per squadra arrivati direttamente dalla Libia per animare un minimo le contese, e che quindi sono già a prescindere impossibilitate ad attrarre pubblico. Non si tratta nemmeno di una prima volta per l'Italia, che aveva già sperimentato l'anno scorso cosa comportasse essere teatro di un tale evento sportivo e che quindi sapeva già a cosa andava incontro. Ma allora perché si sta replicando una tale esperienza? Chiaramente esistono delle motivazioni, che col campo hanno poco a che fare.