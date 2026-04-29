Ma c'è anche una visione futura dietro la scelta di abbandonare il cartello del greggio. Il fracking americano, con il suo petrolio "leggero" estratto da rocce argillose, ha eroso il monopolio dell'Opec fino a relegarlo al di sotto del 50% della produzione di greggio mondiale. A questo si aggiunge una sempre più dilagante transizione energetica. Per dirla con Ahmed Zaki Yamani, ex ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita: "L'Età della pietra non è finita perché erano terminate le pietre. L'Età del petrolio non finirà perché non c'è più petrolio". Il tempo stringe e Abu Dhabi lo sa. Ha puntato molto sul settore del turismo e su quello finanziario, da mesi quantomeno azzoppati dagli attacchi iraniani. È arrivato il momento di fare cassa il più possibile prima che il mondo volti le spalle (quasi) completamente al greggio e, con quei soldi, finanziare la diversificazione economica. Ma per farlo al meglio bisogna tagliare tutte le limitazioni, a partire da quelle dell'Opec, e adottare una politica estera indipendente e pragmatica da "lupo solitario". Per avvicinarsi di più all'Occidente (leggasi Stati Uniti) ma anche alla Cina, sacrificando la coesione araba.