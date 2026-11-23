Nvidia, la rete attorno ad Alice Huang
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"L'intelligence Usa la teneva d'occhio da un anno", rivela il quotidiano Usa, che punta il dito contro il tycoon. Mentre si apre un altro capitolo: quello di un socio di Alice Huang dietro il contrabbando dei chip Nvidia
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Un'inchiesta del New York Times, sul caso Nvidia, prova a fugare ogni dubbio e accusa... Trump. "Gli Stati Uniti hanno monitorato i contatti di Alice Huang con l'agenzia di spionaggio cinese durante lo scandalo Nvidia", scrive il quotidiano Usa. Secondo alcune fonti dell'intelligence, la donna al centro dello scandalo dei chip per l'Ia sarebbe stata in contatto con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese durante il periodo in cui aveva una relazione con Jensen Huang. Secondo diverse fonti, la donna è rimasta in contatto con un funzionario della principale agenzia di spionaggio cinese per oltre un anno, dalla primavera del 2025 fino all'autunno di quest'anno. "Trump, messo al corrente, minimizzò", denuncia il Nyt. Mentre il Wall Street Journal apre un altro capitolo: quello di un socio di Alice Huang dietro il contrabbando dei chip Nvidia.
Li Ming, cittadino cinese di 52 anni, imputato a Singapore per frode e in libertà su cauzione, è stato uno degli operatori centrali di una rete di società che ha fatto arrivare in Cina chip Nvidia per l'intelligenza artificiale soggetti a restrizioni. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti. Secondo il quotidiano statunitense, Li era coinvolto nelle attività di Megaspeed, società con sede a Singapore di cui era direttrice Alice Huang, amante dell'ex amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang. Avrebbe partecipato alle decisioni principali e avrebbe avuto un ruolo anche in altre aziende attive nel commercio dei chip.
Le autorità di Singapore hanno incriminato Li e altre persone per frode nel febbraio 2025, in un procedimento legato al presunto trasbordo di chip Nvidia. Nelle accuse sono citate diverse società, ma non Megaspeed. Secondo i pubblici ministeri, Li avrebbe acquistato server con chip Nvidia e avrebbe mentito al fornitore statunitense, dichiarando che le apparecchiature erano destinate alla sua società locale, Luxuriate Your Life. I server sarebbero stati invece spediti in Malesia e poi in una terza località non specificata. Il processo è in corso.
Almeno due partner di Nvidia nella produzione di server hanno sospeso le consegne ai clienti del Sud-est asiatico in seguito alle nuove restrizioni statunitensi sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Lo riferisce il quotidiano giapponese Nikkei, secondo cui i fornitori hanno avviato riunioni urgenti con il gruppo e stanno riesaminando gli ordini per adeguarsi ai nuovi controlli.
Un terzo produttore ha segnalato maggiori difficoltà nell'ottenere le autorizzazioni per la spedizione dei sistemi basati sui chip Blackwell, mentre alcuni operatori hanno temporaneamente smesso di accettare nuovi ordini nella regione. Le misure rischiano di coinvolgere importanti poli di sviluppo dei centri dati per l'intelligenza artificiale, tra cui Malesia, Thailandia, Singapore e Indonesia.
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