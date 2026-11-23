Le autorità di Singapore hanno incriminato Li e altre persone per frode nel febbraio 2025, in un procedimento legato al presunto trasbordo di chip Nvidia. Nelle accuse sono citate diverse società, ma non Megaspeed. Secondo i pubblici ministeri, Li avrebbe acquistato server con chip Nvidia e avrebbe mentito al fornitore statunitense, dichiarando che le apparecchiature erano destinate alla sua società locale, Luxuriate Your Life. I server sarebbero stati invece spediti in Malesia e poi in una terza località non specificata. Il processo è in corso.