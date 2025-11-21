Nigeria, oltre 200 studenti e 12 insegnanti rapiti da uomini armati in una scuola cattolica

L'attacco è avvenuto nel corso della giornata, quando un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel complesso scolastico. I testimoni raccontano momenti di panico: gli assalitori hanno circondato la scuola e costretto alunni e insegnanti a seguirli sotto la minaccia delle armi. La zona, isolata e difficile da raggiungere, ha reso complesso l'intervento immediato delle forze di sicurezza. Non è ancora chiaro quale gruppo sia responsabile del rapimento, ma episodi simili sono stati in passato attribuiti a bande criminali locali.