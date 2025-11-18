Logo Tgcom24
Nigeria, terroristi irrompono in un dormitorio e rapiscono 25 studentesse

Il blitz, forse ad opera di Boko Haram, si aggiunge a una lunga lista di assalti alle scuole e alle minoranze cristiane

di Francesca Canto
18 Nov 2025 - 14:39
Non è ancora sorto il sole nella città di Maga, nello Stato di Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria, quando un gruppo di uomini armati fa irruzione nel dormitorio di una scuola femminile e rapisce 25 studentesse. I banditi, circa 50, sono presumibilmente legati al gruppo jihadista Boko Haram. Il rapimento si aggiunge a una lunga lista di assalti alle scuole e alle minoranze cristiane, in un Paese dove ormai vige la legge della Sharia.

