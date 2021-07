Nigeria, milizie armate rapiscono 140 studenti di un liceo cristiano

-afp

Un commando di uomini armati ha fatto irruzione in un liceo cristiano protestante di orientamento battista nella regione di Kaduna, in Nigeria. Secondo quanto ha riferito un insegnante avrebbero rapito 140 studenti, mentre altri 25 sarebbero riusciti a fuggire. La polizia locale - che non ha confermato il numero di ragazzi sequestrati - non è ancora riuscita a ricostruire con esattezza l'accaduto. Al momento, non è esclusa un'azione di matrice terroristica.