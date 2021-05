Nigeria, alunni di una scuola coranica rapiti da un gruppo di uomini armati

ansa

Alcuni bambini che frequentano la scuola coranica Salihu Tanko sono stati rapiti insieme ai passeggeri di un autobus da un gruppo di uomini armati in Nigeria. Lo ha riferito il governo locale sul suo account twitter. Le autorità ritengono probabile che per la liberazione verrà richiesto un riscatto in denaro. Nella Nigeria centro-settentrionale, dove è avvenuto il sequestro, i rapimenti di massa a scopo di estorsione sono in aumento.