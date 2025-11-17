Nigeria, rapite 25 studentesse in un attacco a una scuola del Kebbi

La polizia nigeriana riferisce che venticinque ragazze sono state prelevate con la forza da un gruppo di banditi entrati in una scuola secondaria situata nello Stato di Kebbi, nel nord del Paese. Secondo quanto comunicato dalle autorità, durante l'azione armata un membro del personale scolastico è rimasto ucciso e un altro è stato ferito. L'episodio si è verificato intorno alle quattro del mattino, in una fase in cui la struttura era ancora chiusa e il personale stava iniziando le attività. Le informazioni disponibili al momento sono limitate e la polizia non ha diffuso ulteriori dettagli sulle dinamiche del sequestro né sul numero degli aggressori coinvolti.