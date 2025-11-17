Nigeria, rapite 25 studentesse in un attacco a una scuola del Kebbi

Le autorità confermano un'irruzione avvenuta nelle prime ore dell'alba, durante la quale un dipendente dell'istituto è stato ucciso e un altro ferito
La polizia nigeriana riferisce che venticinque ragazze sono state prelevate con la forza da un gruppo di banditi entrati in una scuola secondaria situata nello Stato di Kebbi, nel nord del Paese. Secondo quanto comunicato dalle autorità, durante l'azione armata un membro del personale scolastico è rimasto ucciso e un altro è stato ferito. L'episodio si è verificato intorno alle quattro del mattino, in una fase in cui la struttura era ancora chiusa e il personale stava iniziando le attività. Le informazioni disponibili al momento sono limitate e la polizia non ha diffuso ulteriori dettagli sulle dinamiche del sequestro né sul numero degli aggressori coinvolti.
Il rapimento rientra in una serie di attacchi che da anni colpiscono istituti scolastici nell'area settentrionale della Nigeria. Dal 2014 gruppi armati prendono di mira studenti e personale, effettuando incursioni con l'obiettivo di sottrarre minori e costringere le famiglie o le comunità locali a pagamenti o concessioni. Le autorità non hanno indicato se siano già in corso operazioni per rintracciare le studentesse o per contrastare il gruppo responsabile dell'assalto.