New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto

Un turista italiano di 28 anni, arrivato a New York il 6 maggio, è riuscito a scappare da una casa dove era rimasto sequestrato e torturato per due settimane. La polizia ha arrestato un 37enne che conviveva assieme all'uomo. Il sospettato, a piedi nudi e in accappatoio, è stato scortato dagli agenti giù per le scale fino a un'auto della polizia e poi è stato interrogato. Si tratta di John Woeltz, un trader attivo nel settore delle criptovalute.