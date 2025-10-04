Logo Tgcom24
tra escrementi e immondizia

New York, scoperta casa dell'orrore: all'interno una 95enne e 200 animali in gabbia

04 Ott 2025 - 01:33
A New York una donna è stata arrestata per maltrattamenti e negligenza dopo che oltre 200 animali in gabbia e una donna di 95 anni sono stati trovati in una casa dove vivevano tra escrementi e immondizia. Samantha Boyd, 57 anni, operatrice per la riabilitazione della fauna selvatica, è stata fermata insieme al compagno Neal Weschler, 61 anni. La polizia ha scoperto nella loro abitazione gli animali in gabbia e l'anziana intrappolata tra cumuli di spazzatura. Gli animali, tra cui galli, scoiattoli, anatre, piccioni, quaglie, conigli, corvi, oche, pappagalli, furetti, porcellini d'India, ricci, gatti, cani, tartarughe e tacchini, vivevano in gabbie sporche, con cibo e acqua in condizioni igieniche pessime, e in grave sovraffollamento.

