Il cane di Johnny Depp sbrana due pecore: quando serve davvero l'addestramento?

Johnny Depp non immaginava certo che una semplice passeggiata con il suo cane potesse trasformarsi in un caso mediatico. E invece è successo: Bourbon, il bullmastiff adottato di recente da un rifugio, ha perso il controllo e ha aggredito due pecore in una fattoria dell’East Sussex. Pare che l'animale, affidato a un collaboratore di Depp, sia riuscito a liberarsi del guinzaglio e si sia lanciato contro le pecore, uccidendole. La notizia è stata riportata dal Sun, secondo il quale il divo del cinema è rimasto profondamente turbato dall'accaduto, al punto da chiedere aiuto a un addestratore. Una scelta che apre un tema universale: l’educazione dei cani non è un optional, ma uno strumento indispensabile per la sicurezza e per un rapporto equilibrato tra uomo e animale.