La Nato può espellere o "sospendere" un Paese membro?

Entrare dalla Nato si può, uscire - soprattutto per espulsione - è molto più difficile, forse impossibile. È questa la situazione entro cui bisogna inquadrare la presunta mail del Pentagono in cui Washington ipotizza la "sospensione della Spagna dalla Nato", dopo che Madrid ha negato ripetutamente a Washington le sue basi e il suo spazio aereo per attaccare l'Iran. Per comprendere il funzionamento dell'Alleanza atlantica, in particolare per quanto riguarda i cambi di organico, è utile immaginarsela come un moschettone. Per entrare l'iter è già oliato e semplice: invito formale, colloqui di adesione, invio della richiesta ufficiale e ratifica. Sul procedimento per uscire o per cacciare un Paese, invece, il trattato siglato è pressoché muto, rendendolo difficoltoso. Lasciando dunque potenzialmente la porta spalancata a una libera - e pericolosa - interpretazione.