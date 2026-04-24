Stati Uniti pronti all'attacco su Hormuz se salta la tregua | Il New York Times: "Scorte di missili fortemente ridimensionate"

Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, in base a funzionari Usa, secondo cui il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d'attacco rapido e delle minacce costiere, al fine di mantenere aperta il braccio di mare da cui transita il 20% del petrolio mondiale. Intanto Il presidente Donald Trump ha ordinato alle forze Usa di sparare a qualsiasi nave venga sorpresa a mettere mine nello Stretto di Hormuz e ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di altre tre settimane. Secondo quanto riporta il "New York Times" la guerra contro l'Iran ha imposto un costo ingente all'arsenale statunitense di armi di precisione, mettendo in luce i limiti della capacità industriale e logistica della prima potenza mondiale. L'entità dei consumi - riporta il quotidiano - è tale da aver ridotto sensibilmente le scorte strategiche statunitensi.