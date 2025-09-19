F‑35 italiani intercettano tre jet russi in Estonia: come funziona lo scramble Nato

La tensione nei cieli del Baltico torna ad alzarsi. Nella giornata del 19 settembre tre caccia russi MiG‑31 hanno oltrepassato i confini dello spazio aereo estone, sorvolando la zona di Vaindloo per circa dodici minuti. Una violazione breve ma significativa, che ha attivato immediatamente la risposta della Nato. A decollare per intercettare i velivoli sono stati alcuni F‑35 italiani, già presenti sul territorio baltico nell'ambito della missione "Baltic Air Policing". Si tratta di un'operazione standard in ambito Nato, nota come "scramble": un protocollo di difesa aerea che garantisce il monitoraggio e la protezione degli spazi sovrani alleati, soprattutto in aree sensibili come quelle confinanti con la Russia.

Nel corso della manovra, i jet russi - con transponder spenti e senza contatti radio - si sono diretti verso Tallinn, capitale dell'Estonia, prima di essere identificati e scortati fuori dall'area. L'episodio ha riportato l'attenzione pubblica sul funzionamento della difesa aerea dell'Alleanza Atlantica e sulle capacità tecniche dei velivoli coinvolti.