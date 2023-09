Polonia, F-35 italiani respingono due caccia Su-30 russi dallo spazio aereo Nato

In Polonia gli F-35 dell'Aeronautica militare italiana, impegnati ad assicurare la sicurezza dello spazio aereo nei Paesi della Nato, hanno intercettato e respinto due caccia russi.

L'episodio è avvenuto il 21 settembre, quando i jet italiani, rischierati nella base aerea di Malbork, si sono alzati in volo per un "alfa scramble" (missione per l'identificazione di aerei non identificati) allo scopo di intercettare i due velivoli poi rivelatisi provenienti dalla Russia e penetrati nello spazio aereo Nato.