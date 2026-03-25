Italia-Algeria, Meloni rilancia asse strategico: "Intensifichiamo la cooperazione e rafforziamo il flusso di gas"

Non solo energia: dall'incontro sono emersi altri temi su cui i due Paesi collaborano e per i quali si sono impegnati a rafforzare ancora di più la cooperazione. Italia e Algeria puntano anche sull'agricoltura, nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, con progressi sul progetto di recupero di oltre 36 mila ettari di terreno desertico destinati alla produzione di cereali e legumi. L'iniziativa, sviluppata attraverso una partnership pubblico-privata che coinvolge la società italiana Bf Spa, punta a trasformare aree desertiche in superfici produttive, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sviluppo locale. "Oggi col presidente abbiamo fatto il punto sui diversi progetti che abbiamo messo in campo, abbiamo parlato dello stato d'avanzamento dell'iniziativa pubblico-privata per il recupero di oltre 36 mila ettari di terreno desertico per la produzione di cereali e legumi", ha affermato Meloni. "Il progetto, nonostante la burocrazia, procede in modo spedito, con la campagna di semina che nel 2026 passerà da 7 mila a 13 mila ettari di deserto messi a produzione", ha aggiunto la presidente del Consiglio.