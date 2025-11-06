Accenti diversi, campagna video e sorriso: i segreti del successo di Mamdani | Ecco come è riuscito a diventare sindaco di New York

Mamdani è sceso in campo convinto, dunque, di non dover fare ideologia. Basta discorsi vuoti su democrazia, pericolo autocratico e massimi sistemi politologici. Mamdani ha scelto di parlare sempre e solo del tema più concreto per i newyorkesi: i soldi. Quando si fa riprendere mentre mangia cibo halal d'asporto dai camioncini, lo fa perché sa che lo street food nella Grande Mela ha raggiunto prezzi da capogiro. Così facendo, parla della base della dieta e della vita sociale dei giovanissimi della metropoli. Senza fare monologhi, ma intervistando lui stesso i gestori dei food truck, facendo dire direttamente a loro che pagano oltre 20mila dollari l'anno per la licenza. Denunciando come Trump gli sprechi di risorse pubbliche, ma senza proclami e attraverso una vetrina estremamente trasparente. Perché sono stati gli stessi intervistati a dire che i pagamenti per le licenze non finiscono nelle casse del municipio, e dunque non finanziano i servizi pubblici: vanno ai proprietari delle licenze, che le hanno acquistate anni fa quando il prezzo era inferiore e che ora la subaffittano speculandoci sopra.