Kamala Harris dopo la sconfitta: "Non è il risultato che volevamo ma lo accettiamo"

Il risultato delle elezioni presidenziali statunitensi "non è quello che volevamo, e non è ciò per cui abbiamo combattuto e votato". Lo ha detto la vicepresidente Kamala Harris, parlando ai suoi sostenitori alla Howard University di Washington dopo la sconfitta alle elezioni contro Donald Trump. "Ma voglio dirvi una cosa: la luce delle promesse americane continuerà a brillare finché non ci arrenderemo, e finché continueremo a combattere", ha detto, ringraziando i suoi sostenitori per la fiducia. "So che avete sentimenti contrastanti. Ma dobbiamo accettare il risultato del voto", ha aggiunto Harris ribadendo di essere impegnata con Donald Trump per una "transizione pacifica".