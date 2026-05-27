Maldive, i sub morti annegati o per anossia | Sabato i funerali di Monica Montefalcone e della figlia

Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia morte insieme ad altri tre italiani durante un'immersione nelle Maldive a oltre 60 metri di profondità. Dopo il nulla osta per la celebrazione dei funerali, arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate, l'ultimo saluto è stato fissato per sabato 30 maggio. Saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Il giorno prima, venerdì, nella stessa chiesa si terrà il rosario di preghiera a cui parteciperà anche una delegazione di studenti.