Fuerteventura, la madre dell'italiana morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale: "Stava bene"

Letizia era l'unica figlia di Lucia, che racconta: "Doveva stare via cinque giorni, ci sentivamo sempre per video-chiamata, l'ultima è stata il 31 dicembre, poi non l'ho più sentita e ho intuito che c'era qualcosa di brutto. Ora vogliamo sapere perché. Dal Consolato mi dicono che ci vorrà tempo, sono cose per cui ci vuole il tempo che serve". La 47enne "faceva tanti viaggi, era abituata", continua la madre, sottolineando: "Era sana, non prendeva farmaci, aveva avuto un intervento l'anno scorso, ma andato bene e senza conseguenze. In famiglia non ci risulta che avesse qualche patologia".