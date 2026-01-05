Fuerteventura, la madre dell'italiana morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale: "Stava bene"

La donna disperata: "Non mi risulta che mia figlia avesse malattie, voglio sapere cosa è successo"
"Mia figlia non aveva patologie, voglio sapere perché è morta. Sto aspettando l'esito dell'autopsia, poi aspetto lei, che la riportino in Italia". Sono le parole di Lucia Brogi, la madre della turista fiorentina di 47 anni, Letizia Ciampi, trovata morta venerdì 2 gennaio nella camera di un B&b mentre era in vacanza alle Canarie. Per due volte, stando ai racconti di alcuni amici, si era recata in pronto soccorso per malori al torace e difficoltà a respirare, ma era stata dimessa con una diagnosi di stress.
Letizia era l'unica figlia di Lucia, che racconta: "Doveva stare via cinque giorni, ci sentivamo sempre per video-chiamata, l'ultima è stata il 31 dicembre, poi non l'ho più sentita e ho intuito che c'era qualcosa di brutto. Ora vogliamo sapere perché. Dal Consolato mi dicono che ci vorrà tempo, sono cose per cui ci vuole il tempo che serve". La 47enne "faceva tanti viaggi, era abituata", continua la madre, sottolineando: "Era sana, non prendeva farmaci, aveva avuto un intervento l'anno scorso, ma andato bene e senza conseguenze. In famiglia non ci risulta che avesse qualche patologia".
L'ultimo saluto con la figlia è stato a Natale: "Letizia abitava a Rosano, vicino a Firenze - conclude Lucia Brogi - è venuta a trovarmi, ci siamo fatte gli auguri, ero abituata ai suoi viaggi, sapevo che sarebbe andata in quelle isole dove stava bene per il clima mite, per il caldo mentre qui è inverno. È successo tutto all'improvviso".