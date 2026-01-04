Fuerteventura, dimessa due volte dall'ospedale: turista fiorentina trovata morta

All'alba del primo giorno del 2026, l'amico ha provato a mettersi in contatto con lei. Non ricevendo nessuna risposta, avrebbe allora deciso "di andare a trovarla nel suo appartamento", ma non conoscendo il proprietario avrebbe impiegato "tutto il primo di gennaio per rintracciarlo". Venerdì 2 gennaio la scoperta: l'amico e il proprietario, entrati nel b&b con l'aiuto dei pompieri, hanno trovato Letizia senza vita, stesa sul letto e con delle gocce di sangue sul lenzuolo. "I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", spiega ancora un'amica della donna. Lunedì 5 gennaio sarà eseguita l'autopsia sul corpo della 47enne.