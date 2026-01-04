Fuerteventura, dimessa due volte dall'ospedale: turista fiorentina trovata morta

La diagnosi di stress in pronto soccorso, lunedì l'autopsia per chiarire la causa del decesso
Dimessa due volte dall'ospedale con una diagnosi di stress, una turista fiorentina è morta a Fuerteventura, alle Canarie, forse a causa di un edema polmonare. La donna, di 47 anni, si chiamava Letizia Ciampi: è stata trovata senza vita il 2 gennaio nella stanza di un albergo. Era arrivata con un volo da Pisa il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno con un amico che la aspettava sull'isola.
Secondo quanto raccontano due amici della donna, poco dopo l'atterraggio la 47enne avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare". Così, ha deciso di andare a farsi visitare al pronto soccorso: dopo alcune analisi, i medici le avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia", spiegano.
La donna è rientrata nel suo b&b, ma le sue condizioni non sarebbero migliorate, con i dolori che persistevano e la respirazione sempre più faticosa. Intorno alle 21:30, dopo aver rifiutato l'invito al cenone di Capodanno dell'amico, Letizia Ciampi ha chiamato l'ambulanza, facendosi portare per la seconda volta al pronto soccorso.
"I medici l'hanno visitata nuovamente - spiegano i due amici - ma la diagnosi è stata la stessa. È stata nuovamente dimessa ed è tornata a casa". Rientrata in camera "avrebbe chiamato il suo contatto per avvisarlo del malessere persistente, per poi mettersi a letto", rinunciando al cenone.
All'alba del primo giorno del 2026, l'amico ha provato a mettersi in contatto con lei. Non ricevendo nessuna risposta, avrebbe allora deciso "di andare a trovarla nel suo appartamento", ma non conoscendo il proprietario avrebbe impiegato "tutto il primo di gennaio per rintracciarlo". Venerdì 2 gennaio la scoperta: l'amico e il proprietario, entrati nel b&b con l'aiuto dei pompieri, hanno trovato Letizia senza vita, stesa sul letto e con delle gocce di sangue sul lenzuolo. "I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", spiega ancora un'amica della donna. Lunedì 5 gennaio sarà eseguita l'autopsia sul corpo della 47enne.
Agente di commercio, era molto conosciuta a Firenze anche per il suo impegno in politica. A Reggello, in provincia di Firenze, vive la madre della donna, distrutta dal dolore per la sua morte improvvisa: "Avevo solo lei, eravamo noi due. La mia amata figlia, non so come andare avanti".