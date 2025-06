Lei britannica, lui italiano e tre figli: la storia della famiglia di Perugia separata dalla Brexit

Quindi, per la famiglia anglo-italiana di Perugia l'unica soluzione sarebbe quella di separarsi: Sarah e i figli (che sono cittadini britannici) possono rientrare quando vogliono in patria, anche se lei è senza lavoro. Potrebbero vivere per sei mesi di sussidi statali, nonostante il reddito del marito potrebbe mantenerli tutti. Poi, trascorso tale periodo, potrebbero finalmente richiedere un visto di ricongiunzione familiare, il cui esito non è comunque scontato. Come ha raccontato Sarah Douglas al Guardian. "Questa politica sui visti ci porterebbe all'instabilità, perché saremmo separati e saremmo una famiglia monogenitoriale per almeno sei mesi. Potremmo venire in qualsiasi momento da soli nel Regno Unito e dipendere completamente dai sussidi statali, perché non ci è permesso portare mio marito, che invece potrebbe lavorare per mantenerci".