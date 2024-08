Effetto Brexit, dal 2025 per viaggiare nell'Unione Europea i turisti britannici dovranno pagare una tassa di 7 euro

Ad annunciare il nuovo Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias) è stata Ylva Johansson, commissaria europea per gli Affari interni. In base alle nuove norme, i cittadini extra Ue dovranno richiedere l’esenzione dal visto, un'autorizzazione che durerà tre anni o fino alla scadenza del passaporto. Non avranno bisogno di un Etias i viaggiatori diretti in Irlanda o a Cipro, in quanto fuori dall’area Schengen. Il nuovo sistema entrerà in vigore a fine anno, ma ci sarà un "periodo di transizione di sei mesi", ha spiegato Johansson. Il 10 novembre 2024 prenderà il via il Sistema di ingressi/uscite dell’Ue (Ees), che accelera e rafforza i controlli di frontiera per i cittadini di Paesi terzi che viaggiano all’interno dell’Unione. L’Ees sostituisce, di fatto, il timbro apposto manualmente sul passaporto alla frontiera con la registrazione elettronica nella banca dati.