Gran Bretagna, l'8 gennaio scatta l'obbligo di visto Eta: da aprile anche per i cittadini Ue

L'8 dicembre parte l'obbligo del visto elettronico a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation) per chi viaggia per turismo in Gran Bretagna, sul modello della procedura richiesta per entrare negli Stati Uniti. I primi a doversene dotare per giungere in terra britannica sono i cittadini extra-Ue, inclusi quelli provenienti da Usa, Canada e Australia. Ai cittadini degli Stati europei, italiani compresi, il visto per il Regno Unito sarà invece obbligatorio a partire dal 2 aprile. Con una piccola differenza di prezzo rispetto alla tassa richiesta ai britannici per viaggiare nell'Ue.