Addio a Jake Whisenant, lo scalatore dei record: è morto in una caduta in Sierra Nevada

"La scomparsa improvvisa e tragica di Jake ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene - ha scritto un'amica dello scalatore -. La sua passione per l'arrampicata era solo un piccolo assaggio della persona che era. Sarà sempre ricordato per il suo incrollabile rispetto per la natura, per gli altri e per ogni singolo istante che gli è stato concesso". E ancora: "Grazie per ogni parola gentile, messaggio, ricordo e gesto di sostegno. La vostra compassione ha portato conforto laddove le parole non bastano. Jake era davvero una persona dalle mille sfaccettature e sarà sempre ricordato come tale".