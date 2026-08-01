Valanga sul Broad Peak in Pakistan, fra le vittime la leggenda dell'alpinismo Nirmal Purja

Purja è stato fra i fondatori di "Elite Exped", società di alpinismo e avventura di alto livello specializzata in spedizioni guidate sulle vette più alte e impegnative del mondo. Sui social l'organizzazione ha annunciato la scomparsa del 43enne con queste parole: "È con immenso dolore che confermiamo che Nirmal "Nimsdai" Purja ha perso tragicamente la vita dopo la valanga sul Broad Peak. Il mondo ha perso uno dei suoi alpinisti migliori, un leader che ha ispirato milioni di persone con il suo coraggio, la sua umiltà e la sua fiducia nel potenziale umano. Più che i suoi straordinari successi, voleva mostrare al mondo intero cosa fosse possibile nel momento in cui si osa sognare in grande. Non sarai mai dimenticato".