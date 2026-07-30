Valanga travolge spedizione sul Broad Peak in Pakistan: 10 scalatori dispersi

Soccorsi al lavoro per una valanga che ha travolto una spedizione sul Broad Peak (8.047 metri) nella catena montuosa del Karakoram, in Pakistan travolgendo 10 alpinisti che ora risultano dispersi. Lo riferisce il Club Alpino del Pakistan. L'organizzazione ha dichiarato che la spedizione comprendeva cinque alpinisti nepalesi guidati dal rinomato scalatore Nims Dai: uno dal Pakistan, uno dall'Oman un altro dagli Usa, uno dalla Cina e, infine, un altro alpinista straniero. Le prime informazioni indicano che l'intera squadra risulta irreperibile.
Ricerche e soccorsi
Le autorità stanno lavorando per mobilitare i soccorsi non appena le condizioni meteorologiche e operative lo consentiranno. Il Club Alpino del Pakistan ha affermato di essere in stretto coordinamento con le autorità governative e le agenzie competenti per supportare le operazioni di ricerca.
"Abbiamo ricevuto segnalazioni estremamente preoccupanti di una valanga che ha coinvolto una squadra di alpinisti sul Broad Peak", ha dichiarato il maggior generale Irfan Arshad. "Siamo in costante contatto con le più alte autorità governative e con tutte le agenzie competenti per facilitare un'immediata operazione di ricerca e soccorso." Karrar Haidri, vicepresidente senior del Club, ha dichiarato che l'organizzazione sta mantenendo uno stretto coordinamento con tutte le parti interessate man mano che la situazione si evolve.
Broad Peak
Broad Peak, la dodicesima montagna più alta del mondo, si trova nella catena del Karakoram, vicino al K2, ed è una delle mete di alta montagna più impegnative del Pakistan.