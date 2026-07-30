Valanga travolge spedizione sul Broad Peak in Pakistan: 10 scalatori dispersi

"Abbiamo ricevuto segnalazioni estremamente preoccupanti di una valanga che ha coinvolto una squadra di alpinisti sul Broad Peak", ha dichiarato il maggior generale Irfan Arshad. "Siamo in costante contatto con le più alte autorità governative e con tutte le agenzie competenti per facilitare un'immediata operazione di ricerca e soccorso." Karrar Haidri, vicepresidente senior del Club, ha dichiarato che l'organizzazione sta mantenendo uno stretto coordinamento con tutte le parti interessate man mano che la situazione si evolve.