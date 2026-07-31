Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan: almeno 18 morti
L'episodio si è verificato nella giornata del 30 luglio in una miniera del Belucistan. Ci sarebbero più di 20 intrappolati, il bilancio potrebbe aggravarsi
© Afp
Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di giovedì 30 luglio e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, come ha spiegato Abdul Ghani Baloch, funzionario governativo del settore minerario, secondo cui "le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono" a causa della riduzione di scorte di ossigeno.
L'accaduto
L'esplosione, apparentemente causata da un accumulo di gas metano, è avvenuta alla periferia di Quetta, capoluogo della provincia del Belucistan. I corpi di sette minatori sarebbero già stati recuperati poco dopo l'esplosione e in seguito i soccorritori ne avrebbero ritrovati altri 11, hanno dichiarato in un comunicato le autorità e l'agenzia provinciale per la gestione delle emergenze. Il funzionario governativo Baloch ha dichiarato che "le operazioni di soccorso continueranno fino al ritrovamento di tutti i minatori intrappolati", ma ha indicato che le autorità ritengono probabile che il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente. Infatti, "le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono dopo un'esplosione di gas metano perché i livelli di ossigeno scendono a zero. I soccorritori stanno procedendo con cautela all'interno della miniera", ha aggiunto.
Risarcimento
Il politico del Beluchistan Shoaib Nosherwani ha affermato che le squadre di soccorso stanno lavorando in condizioni estremamente difficili e ha promesso che il governo provinciale farà tutto il possibile per continuare le operazioni di soccorso. Nosherwani ha inoltre espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime e ha affermato che ci sarà un risarcimento di 500.000 rupie pakistane (circa 1.800 dollari) alle famiglie di ciascun minatore deceduto nell'esplosione. Le autorità condurranno un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione.