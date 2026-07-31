Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan: almeno 18 morti

L'esplosione, apparentemente causata da un accumulo di gas metano, è avvenuta alla periferia di Quetta, capoluogo della provincia del Belucistan. I corpi di sette minatori sarebbero già stati recuperati poco dopo l'esplosione e in seguito i soccorritori ne avrebbero ritrovati altri 11, hanno dichiarato in un comunicato le autorità e l'agenzia provinciale per la gestione delle emergenze. Il funzionario governativo Baloch ha dichiarato che "le operazioni di soccorso continueranno fino al ritrovamento di tutti i minatori intrappolati", ma ha indicato che le autorità ritengono probabile che il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente. Infatti, "le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono dopo un'esplosione di gas metano perché i livelli di ossigeno scendono a zero. I soccorritori stanno procedendo con cautela all'interno della miniera", ha aggiunto.