Rio de Janeiro, donna precipita nel vuoto prima della discesa in corda e muore

Una donna di 59 anni, Rosemary Suzart Garcia, è morta dopo essere precipitata per circa 30 metri mentre si stava preparando a una discesa in corda doppia in Brasile. La tragedia è avvenuta alle Grutas do Spar, nel comune di Maricá, nello Stato di Rio de Janeiro. La vittima, infermiera presso l'ospedale municipale Evandro Freire, era un'appassionata di escursioni e attività all'aria aperta. Per questo motivo aveva scelto di effettuare una discesa nel sito, nota attrazione escursionistica formata dai resti di vecchie miniere di feldspato e malacacheta scavate circa 50 anni fa. La disgrazia è avvenuta a pochi giorni di distanza da un altro incidente costato la vita a una 21enne che non era stata legata correttamente alle corde durante un salto di bungee jumping.