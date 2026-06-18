Rio de Janeiro, donna precipita nel vuoto prima della discesa in corda e muore
La donna, secondo i testimoni, avrebbe perso l'equilibrio durante l'applicazione di uno spray repellente per gli insetti
© Google Earth
Una donna di 59 anni, Rosemary Suzart Garcia, è morta dopo essere precipitata per circa 30 metri mentre si stava preparando a una discesa in corda doppia in Brasile. La tragedia è avvenuta alle Grutas do Spar, nel comune di Maricá, nello Stato di Rio de Janeiro. La vittima, infermiera presso l'ospedale municipale Evandro Freire, era un'appassionata di escursioni e attività all'aria aperta. Per questo motivo aveva scelto di effettuare una discesa nel sito, nota attrazione escursionistica formata dai resti di vecchie miniere di feldspato e malacacheta scavate circa 50 anni fa. La disgrazia è avvenuta a pochi giorni di distanza da un altro incidente costato la vita a una 21enne che non era stata legata correttamente alle corde durante un salto di bungee jumping.
La dinamica dell'incidente mortale
Secondo una prima ricostruzione fornita alla polizia dai testimoni presenti al momento del fatto, la donna aveva già indossato il casco, guanti e imbracatura e stava raggiungendo il punto di ancoraggio insieme ad altre 14 persone. È a questo punto che si sarebbe fermata per applicarsi uno spray repellente contro gli insetti quando, nel sollevare la gamba, il piede d'appoggio avrebbe ceduto sul terreno in pendenza, facendola precipitare nel vuoto. All'arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, la donna era già priva di vita.
Il precedente, sempre in Brasile
La disgrazia è avvenuta a quattro giorni di distanza da un altro incidente mortale legato agli sport estremi in Brasile. A perdere la vita, in questo caso, è stata una 21enne che non era stata legata correttamente alle corde prima di effettuare un salto di bungee jumping. La tragedia si è verificata sul Ponte do Esqueleto a Limeria, nello Stato di San Paolo. Il sito era già stato teatro di incidenti mortali.