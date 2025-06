Gaza: per il 50% degli italiani Israele sta compiendo un genocidio, un altro 23% condanna l'intervento

Nello stesso sondaggio, Tecnè ha anche rilevato le intenzioni di voto degli italiani, confrontandole con le percentuali raccolte dai singoli partiti alle Europee del 2024. Premettendo che il 48,3% degli interpellati non si esprime (perché si astiene o perché incerto), risulta significativa la crescita di Fratelli d'Italia, che sale dal 28,8% dello scorso anno al 30% di oggi. Di contro, il Pd cala dal 24,1% al 21,5%, forse anche in seguito alla fallita campagna sui referendum. Tutti gli altri partiti rimangono sostanzialmente stabili, con variazioni contenute attorno al punto percentuale, in positivo o in negativo. La somma dei partiti del centrodestra, conclude Tecnè, arriva al 50% dei votanti (contro il 47,4 del 2024), mentre il centrosinistra (inteso come campo larghissimo, quindi comprendendo anche M5S, Italia Viva, Azione e +Europa) arriva al 46,8%, in calo rispetto al 48% di un anno fa.