Israele, Netanyahu criticato per le accuse di negligenza sull'intelligence 

Il primo ministro d'Israele Benjamin Netanyahu ha ricevuto numerose critiche per aver scritto un post in cui accusava di negligenza l'intelligence del suo Paese.

Il premier ha subito rimosso il tweet in cui incolpava i servizi segreti di non averlo avvertito dell' attacco di Hamas del 7 ottobre, per poi chiedere pubblicamente scusa. Netanyahu è stato contestato anche dai membri del suo governo, come il leader della coalizione Unità Nazionale, Binyamin Gantz, a capo del partito centrista "Blu e Bianco" e ora parte del gabinetto di guerra o il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir. Non sono mancati i commenti da parte dell'opposizione, in particolare da parte di Yair Lapid, che si è rifiutato di unirsi al governo d'emergenza: "Il primo ministro ha oltrepassato la linea rossa".