Prosegue la guerra in Medio Oriente, giunta al giorno 19.

Discorso di Netanyahu al Paese: "Ci stiamo preparando per l'invasione di Gaza, il gabinetto di guerra deciderà la data". E aggiunge: "Anch'io dovrò dare spiegazioni sull'attacco di Hamas". Il movimento islamista apre a un possibile scambio fra ostaggi israeliani in mano sua e prigionieri palestinesi". L'esercito israeliano finora ha ritardato l'ingresso nella Striscia in attesa del sistema antiaereo Usa. Intanto la Russia pone il veto alla risoluzione americana su Gaza. Israele nega i visti ai funzionari Onu dopo parole del segretario generale, Antonio Guterres, secondo il quale gli attacchi di Hamas "non sono arrivati dal nulla" e "il popolo palestinese è stato soggetto a 56 anni di soffocante occupazione". Lui replica: "Non ho mai giustificato il terrorismo". Dura presa di posizione del presidente turco Erdogan, che cancella la visita in Israele sostenendo che i militanti di Hamas sono dei "liberatori" che combattono per la loro terra e "non dei terroristi". Ma Israele ribadisce: "Hamas è come l'Isis". Il Papa rinnova l'appello per il rilascio degli ostaggi e l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. I dati drammatici dell'Unicef: "A Gaza 2.360 bambini morti in 18 giorni". E nelle ultime 24 ore si contano 704 morti, il maggior numero da inizio guerra.