Mediorente, Meloni: "Due Stati per due popoli | Serve de-escalation, non diventi scontro tra civiltà"

Il premier Giorgia Meloni ha poi spiegato che con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas "ci siamo detti più o meno quello che diciamo anche fuori, e cioe' che bisogna lavorare il più possibile per una de-escalation, continuare a lavorare su una soluzione a lungo termine che però puo' essere solamente la soluzione dei due Stati. C'è un lavoro pregresso che è stato fatto e che va ripreso, e secondo me va costruito anche con una tempistica decisa". "Chiaramente - ha aggiunto - ci vuole un grande impegno della comunità internazionale, non facile se prima non si riesce a dare risposte che, secondo me, possono partire da una parte dal tema degli aiuti umanitari per la Striscia, cui l'Italia e l'Ue lavorano, dall'altra parte un lavoro importante va fatto sul fronte degli ostaggi, che sarebbe un altro segnale significativo. È un lavoro molto delicato che credo sia molto importante continuare a fare, soprattutto sul dialogo tra i Paesi occidentali e i Paesi arabi".

"Non è un attacco a Israele ma a tutti quegli Stati che hanno lavorato per la pace"

Giorgia Meloni ha quindi osservato: "La mia idea, per le modalità dell'attacco di Hamas che si sono viste, è che non c'entri nulla la causa palestinese, ma perseguono la jihad islamica: il target non era Israele soltanto, ma quelle nazioni che avevano lavorato per il processo di pace per quel territorio". "Significa che l'Europa, Israele, gli Stati Uniti e le monarchie del Golfo sono tutte sulla stessa barca. Vogliono creare una guerra di religione e uno scontro di civiltà. Non lo deve diventare. I leader internazionali devono esserci in questi momenti".