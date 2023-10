Hamas libera una madre e una figlia americane, Blinken: "Rilasci tutti gli ostaggi Usa" | Israele: "La maggior parte dei 200 rapiti è viva"

Antony Blinken ha chiesto ad Hamas a "liberare tutti gli ostaggi Usa" dopo il rilascio di due americani. In un briefing con la stampa il segretario di Stato Usa ha confermato che le due persone sono ora "in una base militare americana in Israele". "Non credo a nulla di quello che dice Hamas, come non crederei all'Isis", ha aggiunto Blinken.