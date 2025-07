Siria, Usa: "Concordati passi specifici per mettere fine a escalation" | Israele attacca Damasco, colpito un palazzo presidenziale

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 650. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha annunciato che "abbiamo concordato una serie di misure specifiche che metteranno alla orribile e preoccupante situazione in Siria". In un messaggio pubblicato su X, il capo della diplomazia statunitense ha aggiunto che Washington ho mantenuto contatti con "tutte le parti" coinvolte negli scontri tra le forze filo-governative e la comunità drusa nel Sud della Siria, che hanno portato Israele a intervenire con attacchi aerei. L'aviazione israeliana ha infatti preso di mira Damasco, secondo quanto rivela l'agenzia di stampa siriana "Sana". Nella capitale è stato attaccato anche un palazzo presidenziale. Il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, ha pubblicato un video con una conduttrice tv siriana sorpresa da un raid israeliano dopo aver avvertito il regime: "Cominciati gli attacchi più duri". Intanto a Gaza oltre 90 palestinesi sono rimasti uccisi sotto i raid israeliani nelle ultime 24 ore, nella Striscia di Gaza e 250 feriti, dice il ministero della Sanità dell'enclave gestito da Hamas. Tra loro, almeno 21 sono morti nella calca in un sito dove venivano distribuiti gli aiuti umanitari. Secondo Axios, gli Stati Uniti - d'accordo con Gran Bretagna, Francia e Germania - hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l'Iran. Se entro quella data non sarà raggiunta un'intesa scatteranno sanzioni severe contro Teheran.