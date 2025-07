Media: risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua | L'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 637. Il canale Al-Aqsa, affiliato a Hamas, ha riferito che l'organizzazione islamista ha inviato al Qatar una risposta positiva in relazione alla nuova proposta per un accordo di tregua e liberazione degli ostaggi. L'Iran ha annunciato di aver riaperto lo spazio aereo in tutto il Paese per la prima volta dal 13 giugno. Come riferito dall'agenzia Ap, il caldo torrido e la scarsità d'acqua a Gaza hanno innescato un "effetto domino", aggravando le difficoltà dei suoi due milioni di abitanti. Secondo il Guardian, Israele "ha lanciato una bomba illegale sulla Striscia". Per il ministro della Giustizia israeliano, è "il momento di annettere la Cisgiordania". Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che "Hamas non esisterà più. Non ci sarà un 'Hamastan'. Non si torna indietro. È finita. Libereremo tutti i nostri ostaggi." L'organizzazione islamista, dal canto suo, si è detta pronta a un accordo con Tel Aviv ma prima deve cessare la guerra. Qualche ora prima Donald Trump aveva annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza.