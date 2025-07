M.O., il premier Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi" | Il ministro della Giustizia di Israele: "È il momento di annettere la Cisgiordania"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 636. Secondo il ministro della Giustizia israeliano, è "il momento di annettere la Cisgiordania". Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che "Hamas non esisterà più. Non ci sarà un 'Hamastan'. Non si torna indietro. È finita. Libereremo tutti i nostri ostaggi." L'organizzazione islamista, dal canto suo, si è detta pronta a un accordo con Tel Aviv ma prima deve cessare la guerra. Qualche ora prima Donald Trump aveva annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza.