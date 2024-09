Libano, gli Usa inviano altri soldati e si oppongono a un'invasione da parte di Israele | Nuovi raid: centinaia di morti, anche bambini

Il Pentagono ha annunciato che invierà altri militari americani in Medio Oriente. "Alla luce dell'aumento della tensione e per estrema cautela, stiamo dispiegando un piccolo numero di soldati aggiuntivo per aumentare le nostre forze già presenti nella regione", ha affermato il portavoce del Dipartimento della Difesa, il generale Pat Ryder, senza specificare il numero. Sono circa 40mila i militari statunitensi presenti nella regione con basi in Iraq, Siria e nei paesi del Golfo Persico. Inoltre è presente la portaerei Abraham Lincoln nel Golfo di Oman e la Harry S. Truman è salpata dalla Virginia alla volta del Mediterraneo.