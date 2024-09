La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 353. Il conflitto in Libano "rischia di diventare una nuova Gaza", afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Se Hezbollah non ha capito il messaggio, vi prometto che lo capirà", ha tuonato Benjamin Netanyahu, assicurando che "metà degli ostaggi sono ancora in vita". E sempre Netanyahu: "No a una operazione su vasta scala". Hezbollah ha affermato di aver colpito complessi industriali militari in Israele in risposta alle esplosioni di cercapersone e walkie-talkie. Un portavoce di Hezbollah afferma che il conflitto tra il gruppo e lo Stato ebraico è entrato in una "nuova fase", confermando che gli attacchi continueranno finché non sarà raggiunto un cessate il fuoco a Gaza: "Siamo pronti a ogni scenario". Il presidente israeliano Herzog, da parte sua, respinge le accuse sulla responsabilità delle esplosioni in Libano. Beirut: tre morti nel sul del Paese per i raid di Israele. Media: "Sciame di droni dall'Iraq verso Israele". Secondo alcuni media "Israele sta indagando sulla possibilità che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, sia morto o meno, basandosi su informazioni di intelligence militare".