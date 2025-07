Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 657. L'indignazione per quanto accade a Gaza scuote nel Regno Unito non solo gli ambienti di sinistra, ma anche il tabloid conservatore "Daily Express". Per la prima pagina dell'edizione odierna è stata scelta la foto di un bambino palestinese denutrito, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, con le parole: "Per l'amor del cielo, fermate questo ora". Il premier italiano Giorgia Meloni ha definito "drammatica" la situazione nella Striscia, aggiungendo che "nessuna azione militare può giustificare gli attacchi ai civili". Il ministro israeliano dell'Innovazione, Gila Gamliel, ha diffuso un video in cui la "Gaza del futuro" diventa una "lussuosa riviera con yacht, spiagge da sogno, resort, locali, vita notturna, e uno skyline fatto di grattacieli avveniristici tra cui svetta una Trump Tower". Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra e arrivare a un cessate il fuoco".